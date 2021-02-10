İBB’nin tarihi Taksim Meydanına koyduğu ATM’ler tepki çekti

-ATM drone görüntü

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( İSTANBUL - ÖZEL)-İBB yönetimi vatandaşa Taksim Meydanı sözünü tutmadı İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tarihi Taksim Meydanın tam ortasına koyulmasına izin verdiği ATM’ler büyük tepki çekti. ATM alanların adeta tarihi meydanı işgal ettiğini belirten vatandaşlar, ATM’lerin kaldırılmasını istedi. Öte yandan İBB yönetimi yaptıkları açıklamada Taksim Meydanın nasıl olması gerektiğine halkın karar vereceğini duyurmuştu. ATM'ler ile verilen bu söze uyulmadığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi önüne konulmasını izin verdiği ve daha sonra gelen tepkiler üzerine kaldırılan ATM alanlarını bu kez Taksim Meydanı’ndaki metronun girişine taşıdı. Yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan Tarihi Taksim Meydanın tam ortasına konulan ATM’lere vatandaşlar büyük tepki gösterdi. ATM’lerin meydana yakışmadığını söyleyen vatandaşlar ise, tarihi dokuya zarar verildiğini ve insanların dinlemek için oturduğu bankların kaldırılarak ATM alanlarının konulduğunu belirtti.

Öte yandan İBB yönetimi daha önce internet üzerinden yaptığı oylamada Taksim Meydanının nasıl olması gerektiğine vatandaşların karar vereceğini belirtmişti. İBB’nin vatandaşların seçtiği projeye uygun olmayarak meydanın tam ortasına ATM dikmesi verilen sözün tutulmadığını gösterdi. “Oturma yerlerine de rahatsızlık vermiş” ATM’lerin farklı bir yere konulmasını gerektiğini söyleyen Ali Düzgün, “Daha müsait bir yere koyabilirler. Buraya olmamış, metronun giriş çıkış kısmı olduğu için daha farklı bir yere koyabilirlerdi. Oturma yerlerine de rahatsızlık vermiş” “Tam tarihi dokunun önünde görüntüyü bozuyor” Turistlerin bile bu görüntüyü beğenmeyeceğini belirten Olcay Çeviren, “Tam tarihi dokunun önünde görüntüyü bozuyor. Bence çok mantıksız bir hareket olmuş. Daha farklı bir yerde olsaydı, mesela karşı tarafa koyabilirlerdi. İnsanlar orada oturuyor burada tarihi bir doku var. insanlar burada fotoğraf çektiriyor. Turistler bile kötülüyordur bence burayı” şekilde konuştu.

(Sİ- MB-EG-



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