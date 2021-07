İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı

-Taksiciler Başkanı Fahrettin Can’ın açıklamaları



( İSTANBUL )- İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can İBB’nin “Taksimetreler farklı ücret tarifesi uyguluyor” iddiasına yalanlama- İBB tarafından ruhsatları askıya alınan 400 taksinin ruhsatı aktif hale getirildi- Bakanlığın aynı yöne giden iki taksinin farklı ücret tarifesi uyguladığı yönündeki iddialar yönelik yaptığı denetimlerde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında yaşanan taksimetre krizinin ardından anlaşma sağlandı. İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında ‘taksimetrelerin entegrasyonu’ konusunda yaşanan anlaşmazlık çözüme kavuşurken, 400 taksinin askıya alınan ruhsatları aktif hale getirildi.

Ayrıca aynı yöne giden iki taksinin farklı ücret tarifesi uyguladığı yönündeki iddialar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından taksimetrelerde yapılan denetimlerde ise olumsuzluğa rastlanılmadı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde İBB tarafından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bağlı 400 taksinin taksimetrelerinde yaşanan entegrasyon sıkıntısından dolayı çalışma ruhsatı askıya alınmıştı. Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, “ Bu olay bayram üzeri bizi bayağı sıkıntıya sokmasına rağmen dün ulaşımdan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Orhan bey ile yaptığımız görüşme sonucunda ‘İTAKSİ’ ile bizim kooperatifimizin kullandığı ‘NTAKSİ’ ile entegrasyon konusunda yanlış anlaşılmadan dolayı bu uyumsuzluk söz konusu olmuştu. Bu entegrasyon konusunda anlaşma sağlandı. Ruhsatlarının askıya alınması kaldırıldı” dedi.

Bakanlık taksimetreleri denetledi Aynı yöne giden iki taksinin farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar üzerine kendi talepleri doğrultusunda yapılan denetimlerle ilgili de bilgi veren Fahrettin Can şunları söyledi: “Talebimiz üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili yetkili birimleri geldi. Yaklaşık 50 araç üzerinde denetime tabii tuttular. Onlarla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taksimetrenin fazla yazması söz konusu değil. Ancak bazı basın organlarında çıkan haberlerde taksicilerin özellikle havalimanı taksilerinin taksimetrelerle oynayarak, hile yaparak fazla para yazdırdığı iddia edildi. Külliyen yalandır, çok yakında da bakanlığımız resmi raporları açıklayacaktır.” "İBB’den izin alamadık" İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile birlikte yolcu memnuniyetinin arttırılması için ‘İTAKSİ çözümünün çok daha ilerisinde bir yazılım kurduklarını ifade eden Can, “Büyükşehir Belediyesi’nden izin alamamıştık. Halen izin alamadık, inşallah bu konuda da bir uzlaşma olur. Burada yolcu memnuniyetini arttırmak için büyük çaba sarf edilmektedir” diye konuştu.

Yaşanan krizin andından İBB ile İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi arasında yapılan toplantıya İGA Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Yaman da katıldı.

Toplantıda konuşan Yaman, "İstanbul Havalimanı taksicilerinden yolcu memnuniyetini artırmak için biz istedik. Onlar da yaptı. Havalimanı'nda biz zaten denetimi yapıyoruz. Havalimanı'nda görev yapan taksiler tarafımızca sık sık denetleniyor"