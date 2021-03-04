Huylu huyundan vazgeçmiyor.. Yine uyuşturucu ticareti suçundan yakalandı

-ele geçirilen malzemeler



( BURSA ) - Daha önce uyuşturucu tacirliği suçundan tutuklanan zanlı, korona virüs tedbirleri kapsamında salındı ama yine satışa başlayınca yakalandı BURSA



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha evvel uyuşturucu ticaretinden hapis yatan Zülfo A., üzerinde 136 gram metanfetaminle yakalandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden çıkan Zülfo A., yine satış yapmaya başlayınca yakalandı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro, Narkotik Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada, daha önce de iki defa uyuşturucu ticaretinden ceza alan Zülfo A.'nın ikameti izlenmeye alındı. Osmaniye Mahallesinde bulunan adrese çok sayıda kullanıcının girip çıktığı belirlenince operasyon düzenlendi.

Adrese yapılan baskında 100 gram civarında selvi tabir edilen uyuşturucu, 36 gram metanfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli alet ve edevatın yanı sıra 14 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Zülfo A. emniyete götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından da adliyeye sevk edildi. Daha önce iki farklı operasyonda yakalanarak cezaevine giren Zülfo A.’nın Gemlik Açık Cezaevinden korona virüs kapsamında izinli olarak salındığı öğrenildi.



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