Husûmetlilerini kurşun yağmuruna tutan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

-ARŞİV



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da husûmetlilerini kurşun yağmuruna tutarak öldüren 3 cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi. Olay, geçtiğimiz gün Yıldırım Degirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.S., B.Y. ve S.Y., aralarında husûmet bulunan Yasin Dere'nin iş yerine geldi. Otomobilden inen S.H., B.Y. ile S.Y, iş yerine girip, Yasin Dere'ye ateş açtı. Göğsünden vurulan Yasin Dere kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan maktulün yakınları fenalık geçirdi. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheliler S.Y., S.H. ve B.Y, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HG-MŞ)