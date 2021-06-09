Hizanlı kadınlardan 150 yıl ömürlü halılar

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( BİTLİS ) Hizanlı kadınlar ilmek ilmek halı dokuyor- Orta Asya’dan günümüze uzanan el emeği göz nuru halılar Hizan’da ilmek ilmek dokunuyor- Metrekaresi bin 250 TL’den satışa sunulan halılar, 5-6 işlemden geçtikten sonra satışa hazır hale getiriliyor BİTLİS



- Bitlis’in Hizan ilçesindeki kadınlar, Orta Asya’dan günümüze kadar gelen ve nakış nakış işledikleri el emeği göz nuru halıları 5-6 işlemden geçirdikten sonra metrekaresini bin 250 TL’den satışa çıkarıyorlar. Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan halı dokuma tezgahlarında bütün marifetlerini sergileyen kızlar, ilmek ilmek halı dokuyor. Orta Asya’dan günümüze kadar gelen halıcılık geleneğini sürdüren genç kızlar, hem bir geleneği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, yıl içerisinde 150’nin üzerinde değişik kurs açtıklarını, ancak halı dokuma kursunun 35 yıllık bir gelenek olduğunu söyledi.



Özdemir, “Halı kursumuz İş-Kur Müdürlüğüyle yaptığımız protokolle açılan bir kursumuzdur. Burada Hizanlı gençlerimize istihdam da sağlıyoruz. Genç kızlarımız el emeği göz nurlarını bu halılara işliyorlar. Halılarımızda bölgemizin ve Türkiye’nin değişik yörelerinin desenleri işleniyor. Şu anda Uşak halılarını dokuyoruz. Ürettiğimiz halıları Malatya’da anlaştığımız bir şirkete satıyoruz. Son dönemlerde pandemiden dolayı satışlarımız olmadı. Ancak daha öncesinde özellikle yurt dışına halılarımızı satıyoruz. Bu kursun dışında birçok kursumuz var. Ancak halı kursu Hizan’da 35 yıldır devam eden bir kurstur. Halılarımızın malzemelerini de Malatya’dan getiriyoruz. Kök yün ipliklerini çeşitli renklerde alarak getiriyoruz. Bu halılar eğer yanmazsa, 150 yıl kadar uzun süre dayanabiliyor” dedi.

Kurs Eğitmeni Nazife Demir ise 15 kursiyeri olduğunu belirterek, günlük 8 saat çalışarak ortalama 2 ayda bir halı ürettiklerini söyledi.



Demir, “Kursumuz 14 Temmuz’da sona erecek. Kursiyerlerimiz 6 metrekarelik Uşak halısı dokuyorlar. İş-Kur üzerinden verdiğimiz eğitimlerimizde kursiyerlerimize günlük 45 TL ücret ödeniyor. Burada halı, kilim, seccade, duvar halıları gibi ürünler işliyoruz. Burada kızlarımız hem meslek öğreniyor hem de kendilerine küçük bir getiri sağlıyorlar” ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden Zehra Kurt da, yeni bir meslek öğrendiğini ifade ederek, Önceden de farklı işlerde çalıştım. Ancak halı dokuma işinden çok memnunum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

(VO-MSA-Y)

