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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık şüphesiyle bankayı kontrole giden polis, kedi ile karşılaşınca şoke oldu

Hırsızlık şüphesiyle bankayı kontrole giden polis, kedi ile karşılaşınca şoke oldu

Alarm çalması

Polis Harekete Geç Polis Ekipleri Trol 

-Kedinin bankanın içinden görüntüsü
-Polis ekiplerinin bankaya gidip kediyi görmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Arnavutköy'de bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti- Bankada mahsur kalan kedi alarmı çaldırdı İSTANBUL

- Arnavutköy’de gece saatlerinde bir bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti. Bankaya kontrol için giden polis ekipleri kedi ile karşılaşınca şoke oldu. Alarmı çaldıran kedi ekipler tarafından içeriden çıkarıldı.Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Arnavutköy’de bulunan bir bankanın şubesinden alarm sesleri yükselmeye başladı.
İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şubeye giden polis ekipleri gördükleri manzara karşında şoke oldu. Ekipler alarmı çaldıranın içeride mahsur kalan bir kedi olduğunu görünce şaşırdı. İçeride mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından bankadan çıkartıldı.
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