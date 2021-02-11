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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık suçundan aranan alkollü sürücü, polisten 30 kilometre kaçabildi

Hırsızlık suçundan aranan alkollü sürücü, polisten 30 kilometre kaçabildi

Polislerin araç başında durmasından görüntü

Alkollü Sürücü Kırmızı Işık Harekete Geç Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Araç içinde bulunan pompalı silahtan görüntü
-kaçan kadın ekip aracına bindirilmesinden görüntü
-aracın çekiciye alınmasından görüntü
-polislerden genel detay görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 30 kilometre kovalamaca sonrası yakalandı. Yolcu bölümünde bulunan kadın yakalanacağını anlayıp hızla kaçmaya çalışırken ekipler tarafından fazla uzaklaşmadan gözaltına alındı. Şoförün daha önce hırsızlık olayına karıştığı öğrenilirken jandarma ve polis ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri denetim noktasında kontrol yaparken 61 AAZ 035 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Aracın sürücüsü olan 24 yaşındaki Mehmet D. polisin dur ihtarına uymayarak yanında bulunan 21 yaşındaki Vesile M. ile beraber kaçmaya başladı.
Polis ekipleri şüphelilerin kaçması üzerine harekete geçerek kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Bir çok polis ekibini peşine takan Mehmet D. yapılan ikazlara rağmen kırmızı ışıklardan geçip durmayarak 30 kilometre boyunca kaçtı. Sonrasında köşeye sıkışan araç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yolcu konumunda bulunan şüphelilerden Vesile M. yakalanacağını anlayınca aracı terk edip yaya bir şekilde kaçmaya başladı.
Ekipler Vesile M.'yi fazla uzaklaşmadan bir evin bahçesinde yakaladı. Daha önceden de polisten kaçıp hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda ise Mehmet D.'nin daha önceden birçok hırsızlık olayına karıştığı ve ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından da aranan sürücü Mehmet D.'ye ifadesi alınmak üzere Vesile M. ile beraber gözaltına alındı. Her iki şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasından, maske takmamaktan, polisin dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.
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