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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi

- Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi

kurtarma çalışmalarından görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Askeri Helikopter Sel Felaketi Elektrik Santrali Hidroelektrik Hidroelektrik Santrali 


- Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçasının nehre düşmesi sonucu meydana gelen selde 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 50’ye yükseldi. Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde 7 Şubat’ta Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmüş, nehrin üzerindeki baraj yıkılmış ve bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin kayıp olduğu bildirilmişti. Facianın ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları 1 haftadır devam ediyor. Bölgede yüzlerce asker, askeri helikopter ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 50'ye yükseldi. Yetkililer, 154 kişinin daha kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
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