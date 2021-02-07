Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Hindistan’da buzul düşünce nehir taştı - Sel felaketi onlarca kişinin ölümüne yol açtı

- Hindistan’da buzul düşünce nehir taştı - Sel felaketi onlarca kişinin ölümüne yol açtı

sel görüntüleri

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da buzul düşünce nehir taştı- Sel felaketi onlarca kişinin ölümüne yol açtı YENİ DELHİ

Elektrik Santrali Felaket Hidroelektrik Hidroelektrik Santrali Helikopter 


- Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Himalayalar’dan buzul parçasının düşmesi nehrin taşmasına yol açtı. Yetkililer, en az 100 kişinin ölmesinden endişe ediyor. Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı.
Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi. Hint ordusu teyakkuza geçti Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 helikopter kurtarma operasyonlarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Ordu, gereksinime göre daha fazla helikopter gönderilebileceğini açıkladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Uttarakhand'daki talihsiz durumu takip ediyoruz. Halkımız oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor. Üst düzey yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat da yaptığı açıklamada, “Chamoli bölgesinden bir felaket bildirildi.
Bölge idaresi, polis ve afet yönetimi yönlendirildi. Hükümet gerekli tüm adımları atıyor" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı