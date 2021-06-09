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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan'da bir fil, ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü

- Hindistan'da bir fil, ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü

- Brahmadathan adlı filin, bakıcısını son kez gördüğü anlara ait görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Sosyal Medya Cenaze Kamera Toryum Kanserle Mücadele 


- Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta "Pallattu Brahmadathan" adlı bir fil, hayatını kaybeden kanser hastası Damodaran Nair adlı bakıcısını son kez görmek için 24 kilometre yol yürüdü. Hindistan da "Pallattu Brahmadathan" adlı bir filin, hayatını kaybeden bakıcısını son kez görme çabası sosyal medyada gündem oldu. Hindistan'ı Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair'in hayatını kaybetmesinin ardından Nair'in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı. Bakıcısını son kez görmek isteyen vefalı fil, bakıcısına veda etmek için aile üyeleriyle birlikte kavurucu sıcakta 24 kilometre yol yürüdü. Brahmadathan'ın hortumuyla Nair'in vücuduna dokunduğu anlar ise, krematoryumda bulunanları gözyaşlarına boğdu. Duygu dolu anlar ise çevrede bulunanların telefon kameralarına yansıdı.
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