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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı

Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı

-Ahır dış görüntü

Urus Oğlan Katkı Maddesi Hayvancılık Hayvan 

--Ahır iç görüntü
--Boğa detay görüntü
--Mustafa Yeğin röportaj
--Yem karma makinesi

( KASTAMONU ) -- Ziyan olan balyalar kaliteli yeme dönüşünce hayvanların gelişimi hızlandı KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Yeğin, hibe desteği ile aldığı yem karma makinesinde hazırladığı yemlerle yetiştirdiği 1,5 ton ağırlığındaki boğayı 30 bin TL’ye satışa çıkarttı. Tosya ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Suluca köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Yeğin, ahırında yetiştirdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığında Kocaoğlan ismini verdiği boğası 30 bin TL’den satışa çıkartıldı. 1997 yılında malulen emekli olan Mustafa Yeğin, köyünde hayvancılık yapmaya başladı.
Aile işletmesi kuran Mustafa Yeğin, köyüne inşa ettiği ahırında hayvan yetiştirmeye başladı.
Hayvanlarını katkısız yemlerle beslediğini söyleyen Mustafa Yeğin, Kocaoğlan’ı 1,5 yıl önce 8 bin 600 TL’ye satın aldığını ve 1,5 yıl besleyerek yaklaşık 1,5 ton ağırlığına ulaştırdığını kaydetti.
Hibe karma makinesini ile yetiştirdiği boğayı araba fiyatına satıyor Hayvanlarını kendi ürettiği yem, saman, yonca ve silaj ile besleyen Mustafa Yeğin, işini kolaylaştırmak için devletin sağlamış olduğu imkanları aramaya başladı.
Kendisi için fırsat niteliğinde olan yem karma makinesine hibe desteği verildiğini öğrenen Yeğin’in başvurusu kabul edilerek yem karma makinesi alması uygun bulundu. Hibe desteğiyle aldığı yem karma makinesi sayesinde işini kolaylaştıran Mustafa Yeğin, 1,5 yıl önce 8 bin 600 TL’ye satın aldığı ve Kocaoğlan ismini verdiği boğasını diğer hayvanlarla birlikte beslemeye başladı.
1,5 yılın sonunda yaklaşık 1,5 ton ağırlığına ulaşan boğasını satmak isteyen işletme sahibi Yeğin, hayvanına 30 bin TL fiyat biçti. "Devletimizin verdiği imkanlar işletmemiz için fırsat oldu" Hibe desteği ile aldığı yem karma makinesinin işlerini kolaylaştırdığını belirten Mustafa Yeğin, “Devletimizden Allah razı olsun, devletimizin verdiği imkanlar işletmemiz için fırsat oldu. 1,5 sene önce bu tosunu Kastamonu Pazarından aldım 8 bin 600 liraya. Besledim bu zamana kadar. Hem tohumluk buzağıların babası, hem de satacağım, ayın 3’ünde pazara götüreceğim satacağım. Ben buna arpa yediriyorum, yonca, saman normal besi yaptım. Hayvanımız bu katkı maddesi yok. 1997 de kaza geçirdim, malulen emekli oldum. Hayvancılıkla uğraşıyorum, aile işletmesi. Ufak çaptı yapıyorum. Doğal yem yediriyorum bütün hayvanlara. Kendi ürettiğim, kendi yetiştirdiğim. 1,5 ton gelen boğamı 30 bin TL’ye alıcı olan olursa vereceğim” diye konuştu.
Ziyan olan balyalar kaliteli yeme dönüştü Aldığı hibe desteğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Mustafa Yeğin, “Bu yem karmayı hibe desteği ile aldım. Bütün mahsulümüz ziyan oluyordu bundan önce. Malların önüne balya verdiğimiz zaman hep atıyordu, ziyan oluyordu. Şimdi hepsini yoncasını, samanını hepsini karıştırıyoruz yemini hayvanlara öyle veriyoruz. Çok faydalı bir makine, Allah razı olsun devletimizden” şeklinde konuştu.
(MÜ-Vİ-GY
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