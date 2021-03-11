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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Herkes onunla dalga geçmişti, ceviz kabukları geçim kaynağı oldu

Herkes onunla dalga geçmişti, ceviz kabukları geçim kaynağı oldu

Cevizden yapılan süs eşyaları

Buzdolabı Meslek Liseleri Dekorasyon Amatör Beyaz Eşya 

-Süs eşyaları yapan yetkili açıklama
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( KIRŞEHİR -ÖZEL)- Ceviz kabuklarından süs eşyası yapıyor KIRŞEHİR

- Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan Doğan Pala’nın amatörce başladığı süs eşyası merakı geçim kaynağı oldu. Ceviz kabuklarından süs eşyası yapan Pala, cevizin ünlü olduğunu ve her alanda kullanıldığını söyledi.

Ceviz kabuklarını işleyerek anahtarlık sandık, gemi ve kuş yapan Pala, “Amatörce başladım ama şimdi ilçede profesyonelce çalışmalar yapıyorum. Kaldırım üzerinde anahtarlık yaparken insanlar benimle dalga geçmişti” dedi.
Kaldırımda tasarladığı ürünlerle çocuğuna beyaz eşya aldığını anlatan Pala, “Amatörce çalışmaya başladığım dönemlerde çocuğuma beyaz eşya aldım. Koşumunda destekleriyle taksit taksit ödedim. Sonrasında ise ceviz kabuklarından süs eşyası yapımlarını geliştirdim. Araba süsleri, buzdolabı süsü, gemi süsleri derken çeşidimizi çoğalttık” diye konuştu.
Meslek liselerinde eğitim verilmesini istiyor Kaman ilçesinde amatör başladığı süs eşyası yapımı işinin meslek liselerince değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Pala, “Yaptığım ürünleri, meslek liseleri yada dekorasyonla uğraşan kişilerin geliştirmesi. İnanıyorum ki işler çoğaldığında da her eve gelir kaynağı olarak döner” ifadelerini kullandı.
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