Her şeyi Parkinson hastası eşi için yaptı

( KOCAELİ )- Sevdiği kadını rahat ettirebilmek için güneş enerjisi ile çalışan karavan yaptı- Hem elektrikli bisikletin, hem de karavanın enerjisini güneş panellerinden sağlıyor KOCAELİ



- Rahatsızlıkları sebebiyle tatile götüremediği Parkinson hastası eşi için güneş enerjisi ile çalışan karavan yapan Şinasi Uzun, geliştirdiği sistemin tamamını kendi emeğini kullanarak hazırladı. Karavan sayesinde dışarıda vakit geçirmeyi başaran çift, şimdiler de temiz havanın keyfini sürüyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli kimya teknisyeni Şinasi Uzun, Parkinson hastalığı sebebiyle uzun yola çıkamayan eşi Esin Uzun için karavan tasarlamaya karar verdi. Güneş panelleri ile enerji ihtiyacını karşılayan karavan tasarlayan Uzun, karavanı da akülü bisikletin arkasına bağladı. Uzun, yaptığı karavan ve akülü motosikletin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyor. Geliştirdiği karavanı kullanarak, Esin Uzun ile birlikte sahile inip vakit geçiren Uzun, eşi temiz havada dinlenirken, kendisi de hobi amaçlı yağlı boya resimleri çiziyor. "Pandemiden önce de dışarıya çıkmakta zorlanıyorduk" Parkinson hastası eşinin, dışarı çıkmakta zorlandığını dile getiren Şinasi Uzun, "Bizim pandemiden önce de dışarı çıkma problemimiz vardı. Bir de araya pandemi girdi. Dolayısıyla, 'nasıl dışarıya çıkarız?', 'nasıl insanlardan uzak dururuz?', 'hanımımı nasıl rahat ettirebilirim?' diye bir arayış içine girdim, düşünmeye başladım. İlk olarak 3 tekerlekli bir bisiklet aldım. Hanım rahatsız olduğu için koltuklarında 1, 2 saatten fazla oturamadı. Daha sonra minik bir karavan yapmayı düşündüm, arkasında yatağı var. Hem yorulunca uzanacak hem oturacak, lavabosu var, tüpü var her şeyi var. Elektrikli bisikletim ve karavanımın bütün elektrik ihtiyacını güneş panellerinden sağlıyorum. Elektrikli bisikleti prize takıp da şarj etmiyorum" dedi.

"Yapmak isteyenlere elimden gelen yardımı yaparım" Karavanda geliştirdiği sistemin tamamını kendi emeğini kullanarak yaptığına dikkat çeken Uzun, eşi ile birlikte keyifli vakit geçireceklerini vurguladı. Uzun, "Tentesinden tutun, güneş ve elektrik sistemlerine kadar her şeyi kendim yaptım. Şu anda daha tam bitmiş değil. Kenar çıtaları var, elektrik işlemleri var. Bunları peyderpey yapacağım. Bir an önce kendimi sahile atmayı istiyorum. Resim hobim var, yağlı boya resim yapıyorum. Elimden geldiğince yarım kalan resimlerimi bitireceğim. Hanım için de iyi olacak, benim için de iyi olacak. Güzel olacak bizim için. Sahilde de ilgi var gelen soruyor, giden soruyor yapmak isteyenlere de elimden gelen yardımları da yaparım benim için hiç sorun değil. Herkes güzel yaşasın, eğlensin. Pandemi günlerinde insanlar birbirinden kopmasın" diye konuştu.

"İkimizi taşımada rampada zorlanacağını tahmin ettim" Yaptığı karavanın teknik ve enerji özelliklerinden bahseden Şinasi Uzun, sözlerini şöyle noktaladı: "Elektrikli bisikletin gücü dolayısıyla hanımla ikimizi taşımada rampada zorlanacağını tahmin ettim. İnternetten iki tane engelli aracı motoru sipariş verdim. Bisikletçi arkadaşların yardımıyla onları karavana monte ettim. Direksiyona hız kontrol kartı aldım, orda yokuşta zorlandığımız zaman güç veriyorum arkadaki motora karavan kendini itiyor, elektrikli bisiklete yük bindirmiyor. Şu anda elektrikli bisiklette bir tane güneş paneli var, az elektrik harcayacağımızdan dolayı. Ben esas iki tekerlekli römork yaptım hem yük taşımak için, hem de güneş paneli ile aküleri doldurmak için ama şimdilik ihtiyacım olmadığı için onu getirmedim" "Beyim benim için yaptı" Karavandan memnun olduğunu ifade eden Esin Uzun, "Tatile gidemedik, beyim de benim için yaptı bu karavanı. Tatile gidemiyoruz, sıcaktan dolayı da uzun yolda gidemiyorum. Parkinson ameliyatı olduğum için pil takılı. Onun için bir yere çıkamıyoruz ama eşim karavanı yapınca sahile kadar gidip geliyoruz" dedi.

