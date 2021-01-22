Her ilden gönüllü öğretmenler, öğrencilerinin dersleri daha iyi anlamaları için güç birliği yaptı

-Öğretmen Emrah Kocalar'ın internet ortamında öğretmenler ile görüşmesinden teşekkür görüntüsü

-Öğretmenlerin konuşmasından detay görüntü

-Emrah Kocalar açıklamasından görüntü

-Öğretmen Emrah Kocalar'ın internet ortamında öğrencileri ile buluşmasından görüntü

-Öğrencilerin konuşmasından detay görüntü

-Kocalar'ın bilgisayar başında online görüşmelerden detay görüntü



( DENİZLİ -ÖZEL)- Coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar: “Coğrafya videosunu izlerken tarihten de bilgisi olacak”- Öğrencilerden Feyza Cengiz: “Proje bizim için çok faydalı oldu videolarla pratik yapabiliyoruz” DENİZLİ



- Denizli’de pandemi dolayısıyla öğrencilere uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, ders konularını yerinde anlatmaya başladı.

Tedbirler kapsamında diğer illere ulaşamayan öğretmen Kocalar, “Bilgi paylaştıkça çoğalır” kampanyası ile Türkiye’nin dört bir yanında bulunan öğretmenlerden destek gelmeye başladı.

Ders konularını internete de yükleyerek tüm öğrencilerin faydalanmasını sağlıyorlar.Türkiye’de pandemi sürecinde birçok sektör etkilenirken öğrencilerde bu durumdan etkilendi. Öğrencilerine uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin internet ortamında derslerden uzaklaştığını, canlı derslerde ise dikkatlerinin dağıldığını fark etti. Okullar da yüz yüze eğitim pandemi dolayısıyla başlatılamadığı için öğrencilerin imkanları doğrultusunda evde tekrar yapabilmeleri için öğretmen Emrah Kocalar bir kampanya başlattı. Ders konularını anlatmak için daha önce bölge bölge dolaşmaya başlayan Kocalar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle sosyal medyadan “bilgi paylaştıkça çoğalır” etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada büyüyen kampanyaya diğer illerde bulunan farklı branşlardaki öğretmenlerde destek çıkmaya başladı.

Kocalar, öğretmenler ile internet ortamında bir araya gelerek teşekkürlerini sunarken, öğrencilerde öğretmenlerin videolar ile destek sağladıklarından dolayı öğretmenlerine teşekkür ettiler.Tekirdağ’dan Diyarbakır’a kadar öğretmenler, öğrencileri için sosyal medyadan çalışmaya başladıDersleri tekrardan çekmeye başlayan ve diğer illerden gelen destekleri de öğrencileri ile paylaşan öğretmen Emrah Kocalar, “Çekimleri dışarıda kendim gerçekleştiriyordum. Daha sonra tekrar pandeminin artması yasakları da beraberinde getirdi. Bu durum karşısında bizde kampanya başlattık. ‘Bilgi paylaştıkça çoğalır’ bu doğrultuda karşılık gördü. Türkiye’nin farklı bölgelerinde olan kişiler bize o bölgedeki videoları çekip bazen nasıl çekebiliriz gibi bana ulaşanlar oldu. Bende onlara söylenmesi gerekenleri ve sonradan bana atmalarını söyledim ve hem benim için hem de bunu izleyen öğrencilerin için faydalı olur dedik. Şuanda Tekirdağ’dan, Edirne’ye, Bursa’ya, Rize’ye ve Diyarbakır’a yani yaklaşık 13 şehirden buraya video geldi ve gelmeye de devam ediyor. İnşallah bu projemiz diğer şehirlerde de karşılık görür. 81 ilden video gelerek coğrafyayı yerinde anlatmış oluruz. Coğrafya bilgileri İngilizce de de ya da tarihte de kullanılıyor. Bu şekilde dersler arasında da iş birliği sağlanıyor” diye konuştu.

“Coğrafya dersi gören herkes bu videolardan yararlandı”Kocalar, “Coğrafya videosunu izlerken tarihten de bilgisi olacak. İlk başta beni tanıyan öğrencilerle başlamıştı. Sosyal medyayla beraber ilgisini çeken, sınava hazırlanan ve coğrafya dersi gören herkes bu videolardan yararlandı. Katılım arttıkça ne kadar doğru bir şey yaptığımı gördüm ve projemizi elimizden geldiğince büyütmeye çalışacağız” dedi.

“Branşım İngilizce ama coğrafyayı bizde çok kullanmış oluyoruz”İngilizce öğretmeni Burcu Köpe, “Kendi branşım İngilizce ama çok fazla İngilizcede coğrafi yerler vardır. Çocuklara bunları anlatırken muhakkak görsel ya da duysal bütün organları bir araya katıp derse daha etkin bir şekilde anlatmayı öngörüyoruz. Bu yüzden coğrafyayı bizde çok kullanmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.“Proje bizim için çok faydalı oldu videolarla pratik yapabiliyoruz”Öğrencilerden Feyza Cengiz, “Pandemi döneminde bizim içinde zor bir süreç oldu. Bu süreçte bizim yanımızda olan tüm öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz bizim için çalışıp mücadele veriyorsunuz. Başlatılmış olan proje bizim için çok faydalı oldu. Bize rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz ve videolarla pratik yapabiliyoruz” dedi.





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