Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor

-Halıların temizlenmesi

-Yıkanma ve kurulama detayları

-Üniversite ile yapılan analiz belgeleri

-Askıdaki halılar ve röportaj



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Halı yıkamacı Zülfikar Çırak:- "Evlerdeki halılar, dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi görüyor"- "Her halıda 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor" KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş’ta uzun yıllar halı yıkamacılığı yapan Zülfikar Çırak, halı temizliği ile ilgili üniversite ile kirlilik analizi yaptıklarını belirterek, "Uzmanlar, kirli halılardan çıkanlarla ilgili yapılan analizde, 60 ve 65 yaş üstü insanların ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların kendi evlerinde dahi maske ile yaşamalarını söylemişlerdi. Kaldı ki şu anda virüs ile uğraşıyoruz. Evlerdeki halılar, dekorasyon ya da bir sergiden çok bildiğimiz araç filtresi gibi evlerimizde filtre görevi görüyor. Bizim gördüğümüz her halı da 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor. Bunlar saç, tüy, toprak gibi kirler ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

Bu nedenle halı temizliğinin çok önemli olduğunu belirten Çırak, "Biz de halılarımızı bir makine ile çırpma yaparak bu kirleri temizliyoruz daha sonra yıkama ve arından kurulamaya alıyoruz. Çırpma makinesini haftada bir gün temizlediğimiz zaman yaklaşık 4 ya da 5 kilogram hareketli kir çıkabiliyor” dedi.