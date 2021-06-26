Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor

Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor

Halı silkme makinası

Dekorasyon Bild Kabil Irak 

-Halıların temizlenmesi
-Yıkanma ve kurulama detayları
-Üniversite ile yapılan analiz belgeleri
-Askıdaki halılar ve röportaj

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Halı yıkamacı Zülfikar Çırak:- "Evlerdeki halılar, dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi görüyor"- "Her halıda 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor" KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta halı yıkamacı Zülfikar Çırak, evlerdeki halıların, dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi gördüğünü belirterek, "Her halıda saç, tüy, toprak gibi 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor" dedi.
Kahramanmaraş’ta uzun yıllar halı yıkamacılığı yapan Zülfikar Çırak, halı temizliği ile ilgili üniversite ile kirlilik analizi yaptıklarını belirterek, "Uzmanlar, kirli halılardan çıkanlarla ilgili yapılan analizde, 60 ve 65 yaş üstü insanların ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların kendi evlerinde dahi maske ile yaşamalarını söylemişlerdi. Kaldı ki şu anda virüs ile uğraşıyoruz. Evlerdeki halılar, dekorasyon ya da bir sergiden çok bildiğimiz araç filtresi gibi evlerimizde filtre görevi görüyor. Bizim gördüğümüz her halı da 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor. Bunlar saç, tüy, toprak gibi kirler ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.
Bu nedenle halı temizliğinin çok önemli olduğunu belirten Çırak, "Biz de halılarımızı bir makine ile çırpma yaparak bu kirleri temizliyoruz daha sonra yıkama ve arından kurulamaya alıyoruz. Çırpma makinesini haftada bir gün temizlediğimiz zaman yaklaşık 4 ya da 5 kilogram hareketli kir çıkabiliyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement