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Hepsinin ölüm tarihi aynı...Depremde vefat eden aynı aileden 9 kişi yan yana defnedilmişti
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Hepsinin ölüm tarihi aynı...Depremde vefat eden aynı aileden 9 kişi yan yana defnedilmişti

Hepsinin ölüm tarihi aynı...Depremde vefat eden aynı aileden 9 kişi yan yana defnedilmişti

-Mezarlıktan görüntüler

Şehit Deprem Felaket 

--Yan yana bulunan aynı aileden 9 kişinin mezarlarından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıldönümünde, deprem şehitliğinde yan yana bulunan aynı aileden 9 kişinin mezarında hepsinin ölüm tarihinin aynı olması, felaketi gözler önüne serdi. 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığında mezarları başında anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarını dualarla andı. Mezarlıkta aynı aileden 9 kişinin yan yana defnedildiği mezarların hepsinin üzerinde ölüm tarihinin 17 Ağustos 1999 olması ise 22 yıl önceki felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi. Depremde hayatını kaybeden Tekiner ailesinden 9 kişinin mezarının yan yana olması, görenleri de şaşırtıyor. (MK-
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