- Hem hurda topluyor, hem sokak hayvanlarına babalık yapıyor

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 60 yaşındaki adam, 8 yıldır her gece sokakta yaşayan can dostlarını besliyor. 8 yıl önce sokakta gördüğü açlıktan ölmek üzere olan köpeği besleyerek hayata tutunmasını sağlayan Hüseyin Pal, o günden bu yana her gece sokaklarda gezerek hayvanları besliyor. Sokak hayvanlarının babası olan Hüseyin Pal, ölene kadar bunu sürdüreceğini söyledi.



Hüseyin Pal, “Çevre yolunda şişe toplayarak satıyordum. Sonra bir yavru köpek gördüm. Köpek düşüp kalkıyordu. Yorgundu. O köpeği besledim. Bir süre sonra köpek ayağa kalktı ve bana koşarak geldi. Kasapların attıkları et parçalarını toplamaya başladım. Topladığım etleri hayvanlara vermeye başladım. Kazancımı hayvanlar için harcamaya başladım. Her akşam besleme yapıyorum. Bunların hepsi benim evladım gibi oldu. Bundan sonra yaptığımız sevaplar bana yeter. Kazandığım az çok yetiyor bana. Mutluyum. 8 yıldan bu yana her akşam besleme yapıyorum. Ömür boyu beslemeye devam edeceğim. Ben hurdacıyım. Hurdadan kazandıklarımı da hayvanlar için harcıyorum. Her gün 10 kilogram civarında et ve kemiği hayvanlara veriyorum, besliyorum. Geceleri yolumu bekleyen çok kedi ve köpek var. 3-4 saat onları besliyorum. Hayvanlara sevgiyle yaklaşmak lazım. İnsanların hayvanlardan korkmasına gerek yok. Onlara güzel davrandığınızda, o sevgiyi size veriyorlar" diye konuştu.

(SB-MŞ)