Hem çobanlık yaptı, hem ders çalışarak hayallerinin peşinden gitti

( TUNCELİ -ÖZEL)- Çoban Adem'in başarı hikayesi TUNCELİ



- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde zorlu bir yaşamın arasından, ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yaparak eğitim hayatını sürdüren Adem Aydın, çocukluk hayali olan hem hukuk fakültesini okuyor, hem de pandemi nedeniyle memleketinde ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yaparak zaman geçiriyor.Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Adem Aydın, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çocukluğundan itibaren hem çobanlık yaptı, hem de hiçbir özel ders almadan hayalini gerçekleştirerek eğitimini sürdürdü. İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşen Aydın, şuanda 4. sınıfta eğitim hayatını sürdürüyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle köyünde olan zor şartlara rağmen, koyun sürüsü önünde ders çalışarak sınavlara hazırlanan 21 yaşındaki Adem Aydın, “savcı” olma hayalini gerçekleştirmek için çaba göstermeyi sürdürüyor. Bu yıl mezun olduktan sonra hakim ve savcılık sınavlarına girmeyi planlayan Aydın, hayaline kavuşmanın planlarını yapıyor.Küçüklüğünden beri eğitim konusunda sürekli idealleri ve hayalleri olduğunu aktaran Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Adem Aydın, “Ben Çemişgezek ilçesi Sarıbalta köyünde yaşıyorum. Küçüklüğünden beri ailemle birlikte küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Kendimi bildim bileli biz bu işin içerisindeyiz. Küçüklüğümden beri eğitim konusunda hayallerim olmuştur. Hukuk okumak ve savcı olmak istiyordum. Şimdi bu yolda kendimi geliştirerek en yüksek dereceye kadar ilerlemek istiyorum. Köyümüzdeki okulda ilk ve ortaokul eğitimimi tamamladım. Sonra Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde lise eğitimimi tamamladım. Köye geldiğimde yine işimizi yapar, işimizin yanında eğitimimi de sürdürürdüm. Özellikle son sene hayvanların yanında fırsat buldukça ders çalışırdım. Sınava yönelik olarak test çözerdim. İlk sınavda ilk 3000’e girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Çocukluğumdan beri bu fakülteyi ve bu üniversiteyi isterdim. Şu an orada okumaktayım ve son sınıftayım. Mezun olmama son 6 ayım kadı. Mezun olunca hakimlik savcılık sınavından sonra savcılık mesleğine başlamak ve bu alanda kendimi geliştirerek ilerlemek istiyorum" dedi.

"Hayalimdeki mesleğe çok yaklaştım"Şuan hayalindeki üniversitede olduğunu anımsatan Aydın," Hayalimdeki mesleğe çok yaklaştım. Bitirmek üzereyim.Pandemiden dolayı şu an derslerimiz online devam etmekte. Bu durum beni bayağı zorlamakta. Çünkü hem internet sıkıntısı hem de köyümüz şartlarında işlerimizin olması dolayısıyla çok çalışamamaktayım. Fakat bunu da aşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben çok zorluklar görmeme rağmen hayallerimden hiçbir zaman vaz geçmedim. Bundan sonrada vazgeçmeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdi aynı zamanda kendimi geliştirmek için Elazığ’da bir hukuk bürosunda çalışmaktayım. Daha çok dosya görüp, daha çok olay görüp, Yargıtay kararları, mahkeme kararları üzerine tecrübe edinerek işimde daha çok ilerlemek istiyorum. Mezun olduğumda işe tecrübeli başlamak istiyorum. Bunun yanında hafta sonları köyümüze gelerek işimizi yapıyoruz. Ailemle birlikte hayvanlarımızı yemliyoruz. Sulayıp bakımlarını yapıyoruz. En büyük hayalim vatanıma, milletime ve devletime faydalı bir birey olmak. Faydalı bir evlat olmak. Ailemin ve yakınlarımın bana göstermiş oldukları desteği boşa çıkarmamak. Çünkü onlar bana bu yolda her zaman destek olmuşlardır. Bana gereken maddi ve manevi desteği sağlamışlardır. Mezun olmak. İşime başlamak ve bu insanları gururlandırmak istiyorum. Kendi imkanlarımla, kendi kitaplarımla, kendi çalışmamla azim ederek bir yerlere gelmeye çalıştım” ifadelerini kullandı."Milletimize hayırlı bir birey olsun"Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu aktaran baba Celal Aydın ise "Oğlum çocukluğundan itibaren benimle birlikte davar otlatıyor. Koyunculuk yapıyoruz. İstiyorum ki çocuğum devletimize, milletimize hayırlı bir birey olsun. Temennim budur, önce insan olsun. Devletine, milletine eş dost, yakınlarına yardımcı olsun. Büyük bir devlet adamı olmasını temenni ediyorum. Onunda benimde hayali budur" şeklinde konuştu.

Oğlunun küçüklüğünden beri eğitime çok önem verdiğini belirten anne Fatma Aydın’da, “Oğlum Adem doğduğundan beri bizimle birlikte koyunların içerisindedir. Çocukluğunda hem okula gidiyordu, hem de koyun otlatıyordu. Bize çok yardımcı oluyor. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Öğretmenleri kendisini çok seviyordu. Millete, devlete yardım etsin. Komşulara, tanıdıklara, herkese yardım etsin. Ben onu istiyorum” diye konuştu.





