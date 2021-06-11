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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay yeri görüntü

Akalan Kamera Kırmızı Işık Ticari Araç 

-Kaza anı görüntü
-Yumruk atma görüntü
-Olay yerinden genel görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)-Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, tekme tokat sürücüyü yumrukladı İSTANBUL

- Sarıyer'de bir araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, çarptığı aracın sürücüsünü yumrukladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 9 Haziran Çarşamba saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmıza ışığa son anda yakalanan bir araç ani fren yaparak durdu. Daha sonra arkadan gelen hafif ticari araç ise hızını alamayınca önündeki araca sert bir şekilde çarptı. Ne olduğunu anlamayan sürücü araçtan indikten sonra arabasına bakarken, hafif ticari aracın sürücüsü ise adama koşup yumruk attı. Çevredekiler araya girerek, kavgayı ayırdı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.
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