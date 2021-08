Hem anne, hem mevsimlik işçi

-MEVSİMLİK İŞÇİLER DETAY

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere yollara düşen tarım isçilerinin ilk kafilesi Giresun’a gelmeye başladı.

Her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve Batman gibi illerden Giresun’a gelen binlerce tarım işçisinden birisi olan Sultan Çakır, hem çocuklarını okutmak, hem de ailesinin geçimini sağlamak için yaz boyunca mevsimlik işçi olarak çalıştığını söyledi.



Eşi engelli olduğu için ailesinin bütün yükünü kendi omuzlarında taşıdığını ifade eden mevsimlik tarım işçisi Sultan Çakır, "Bugüne kadar hem çocuklarımı okuttum, hem de ailemin geçimini sağladım, bütün bunları ise tarım hasadından hasadına koşturarak yaptım. Ben 8 çocuk annesiyim. Bir oğlum okudu öğretmen oldu ama henüz atama bekliyor. Bir çocuğum da KPSS’ye çalışıyor. Diğer çocuklarımın da hepsi okuyor. Şuan burada 4 çocuğumla geldim. Yaşları küçük olduğu için geride bırakamadım. Burada yanımda kalacaklar ama 16 yaşından küçük oldukları için çalışamayacaklar. En azından yanımda olacaklar. Benim eşim engelli olduğu için çalışamıyor bu yüzden bütün ailenin yükü benim omuzlarımda. Ben de yaz boyunca hangi hasat yapılacaksa o hasada gidiyorum. Şimdi de fındık hasadı için buradayız. İnşallah biraz çalışır para kazanırım" dedi.

Çocuk işçiliğine yasak var Çocuk işçiliğinin yasak olmasına rağmen aileleriyle birlikte gelmek zorunda kalan çocuklar için eğitim ve eğlenebilecekleri birçok imkan tanındığını ifade eden Eyüp Bulut ise, "Biz de her yaz döneminde mevsimlik işçilikle geçimimizi sağlayanlardan biriyiz. Birçok aile beraberinde çocuklarını da getiriyor. Kimisi mecburen kimisi de geride bırakmak istemediği için geliyorlar. Bazı çocuklarda çalışmak istiyor ama 15 yaş altı çocukların çalışması yasak olduğu için çalışamıyorlar. Çalışamayan çocuklar için bir tatil oluyor çünkü devlet onlar için birçok imkan ve fırsat sunuyor. Çocuklar da çalışmak yerine bu imkanlardan yararlanıyorlar" ifadelerini kullandı.