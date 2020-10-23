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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı

Helikopterli maske uygulamasında ceza yağdı

Helikopterin uçması

Kural İhlali Para Cezası Bild Trafik Kuralı Helikopter 

-Denetimleri havadan yapması
-Polisin araçları durdurması
-Maskesizlere ceza yazması
-Genel ve detay
-Vatandaşın tepki göstermesi

( ADANA )- Adana Emniyet Müdürlüğü helikopterli trafik uygulamasında araç içinde maske takmayanları tek tek belirleyip 900 lira para cezası uyguladı ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü helikopterli trafik uygulamasında araç içinde maske takmayanları tek tek belirleyip 900 lira para cezası kesti. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda helikopter destekli trafik kuralı ihlali ve maske uygulaması yaptı. Uygulama sırasında helikopter sürekli otoyol üzerinde uçarak kural ihlali yapanları tespit edip yerde bulunan ekipleri telsizle bildirdi. Polisler verilen plakadan araçları durdurup ceza yazdı. Polis sürücülere genelde trafik kuralı ihlali yerine maske takmamaktan ceza yazdı. Bir çok sürücü ve yolcuya 900 lira ceza kesildi. Vatandaşlar araçlarında yabanca olmadığını ailesiyle birlikte yoluculuk yaptığını bu nedenle maske takmadığını söyledi.

Polisin otoyolda uygulaması devam ediyor.
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