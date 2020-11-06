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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
HDP binasından PKK'nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan belgeler çıktı, aileler tepki gösterdi

HDP binasından PKK'nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan belgeler çıktı, aileler tepki gösterdi

Ailelerden görüntü

Kişisel Bilgi Terör Operasyonu Terör Örgütü Polis Ekipleri Teröristler 

-Çadırdan ve HDP il binasından görüntü
-Ayşegül Biçer açıklaması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 22 Ekim'de HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı defter bulundu. Defterde, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldığı ortaya çıktı. Evlat nöbetindeki ailelere duruma tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapmasında, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekimde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenlendi.
Binada 7 saat süren arama gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir defter de ele geçirildi. Defteri inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ailelerin bilgilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte evlat nöbetindeki ailelerden Ayşegül Biçer duruma tepki gösterdi. "HDP, PKK’nın uzantısıdır, Kandil'in ana merkezidir" Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019’dan beri HDP il binası önünde haklı bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Hakları olan evlatlarını istediklerini belirten Biçer, "İlk günden beri bize soranlara buradan sesleniyorum, niye Diyarbakır HDP İl binası önünde oturdunuz diye bize soru soruyorlardı, bugün artık deliliyle konuşuyoruz. Tespit edilmiş delillerle konuşuyoruz. Çünkü burada çıkan PKK’ya ait ajanda da bütün çocuklarımızın ismi var. Bu saatten sonra bu mücadele daha ileri bir safhaya gidecektir. Daha kuvvetlenecek. Çünkü içimiz kin ve nefretle dolu. Hakkımız olan çocuklarımızı istemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Devletimin HDP il binası yaptığı baskında birçok delil ele geçirildi ve bu deliller arasında çocuklarımıza ait olan ajandalar ortaya çıktı. HDP, PKK’nın uzantısıdır. Kandil'in ana merkezidir. İlk günden beri söylüyoruz ve sonuna kadar da kararlıyız" dedi.

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