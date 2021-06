- HDP, annelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı

-Annelerin yürüyüşünden görüntü

- Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin mücadelesi sürüyor. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 15’inci haftada HDP il binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı. “HDP’nin bu dünyadan silinmesini istiyorum” Bitlis’ten gelerek eyleme katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş’in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert isimli anne, öncelikle PKK’ya destek veren HDP’nin bitmesi gerektiğini söyledi.



Mert, “HDP çocuğumu versin, tüm ailelerin, tüm anne ve babaların çocuklarını versin. Burada hepimiz aynıyız ve aynı acıyı yaşıyoruz. Biz sadece canlarımızı, çocuklarımızı istiyoruz. HDP bitsin buradan gitsin, HDP gibi siyasi bir partiyi burada istemiyoruz, kapansın gitsin. Bu acıyı bana 7 yıldır yaşatıyor. 7 yıldır neler yaşadığımızı bir biz biliyoruz. Bizden bir can çalmışlar, o canımızı istiyoruz. Müzikleriyle sesimizi sindirmeye çalışıyorlar, onlara lanet olsun. HDP Kürt partisi değil, bende kürdüm, onlar bize layık olamaz, yok olsun gitsinler. Onlar benden oğlumu, Yetiş’imi çaldı. Bizim bu eylemimize saygı göstermeleri gerekirken müziklerle sesimizi sindirmeye çalışıyorlar. Bu seslemi bizi susturacaklar, asla susmayacağız. Onlar bizim acılarımıza karşılık müzik çalıyorlar, onların bu dünyadan silinmelerini istiyorum. Bizim sesimiz, onlardan daha çok çıkacak” dedi.

17 yaşında kaçırılan Gülcan Biçer’in yengesi Seda Biçer ise “HDP burada dalga geçer gibi ‘hem çocuklarınızı kaçırdık, hem de alay ederek müzik çalıyoruz’ diyor. Buradan sana sesleniyorum Gülcan, ailen çok zor durumda, annen rahatsız, bacın engelli sende çok iyi biliyorsun bunu gel, yeter artık” diye seslendi. (MSA-Y)