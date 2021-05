Hayvansever çiftin sevimli davetsiz misafiri gülümsetti

- Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan bir çift, her akşam bahçelerine gelen yavru tilkinin karnını doyuruyor. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan Laçin Mahallesi'nde yaşayan Selda ve Adem Özkan çifti, iki hafta önce gelen sesler üzerine bahçelerine indiklerinde kedileri için koydukları tavuk etlerinin yavru bir tilki tarafından yenmekte olduğunu gördü. Selda Özkan, başta kendisinden korkan yavru tilki için biraz daha et getirerek korkusunu yenmesine yardımcı oldu. Yavru tilki, bu durumu alışkanlık haline getirerek her akşam belirli saatlerde Özkan ailesini ziyaret etmeye başladı.

Her akşam bahçelerine gelen bu davetsiz misafiri besleyen aile bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Hayvansever çiftin yavru tilkiyi beslerken kaydettikleri görüntüler ise izleyenlerin içini ısıttı. “Her akşam saat 9-10 gibi geliyor” Hayvanları çok sevdiğini ve yaşadıkları köyde bulunan kedi ve köpekleri beslediklerini aktaran Selda Özkan, yavru tilkiyi ilk gördükleri anı ve sonrasında olanları anlattı. Özkan, “Ben hayvanları çok severim. Köyde yaşadığımız için hayvanlarla iç içeyiz. Kuşlar, sincaplar, kedi, köpek hepsi var. Benim beslediğim kedi ve köpekler de var. Bundan 2 hafta önce kedimin yemesi için tabağa tavuk etleri koymuştum. Bahçedeki çardakta otururken bir baktım o taraftan kıtır kıtır sesler geliyor. Yavru bir tilki gelmiş onları yiyor. Yanına indim, ilk başta benden korktu. Biraz daha et getirdim ve yanıma çağırdım. İlk başta çekindi ama onunla konuştuktan sonra alıştı. Şimdi her akşam saat 9-10 gibi geliyor. Ben de yanına gidip yemek veriyorum. Et ve tavuk yemeyi çok seviyor. Kedilerim için koyduğum kuru mamadan verdim onu sevmedi” dedi.

“Hayvanlar çok masum, bize ihtiyaçları var” Yavru tilki ve bahçesinde beslediği diğer hayvanların birbirlerine alıştıklarını aktaran hayvansever Selda Özkan, sözlerine şunları ekledi: “Bahçedeki hayvanlar şimdi birbirlerine alıştılar. Herhalde onun tabağından yemek yediği için kedim tilkiyi görünce kıskanıyor ve beni paylaşmak istemiyordu. Tabaklarını ayırdım, ayrı ayrı yiyorlar. Hayvanlar çok masum ve onların bize ihtiyaçları var. Onlara zarar vermedikçe bize kesinlikle bir şey yapmazlar.”