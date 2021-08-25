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Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Bild Altın Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri Hayvan 


- Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir tır çarptı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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