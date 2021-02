Hayatta tuttu, yürüttü, çocuğu gibi baktığı 'kedi' 5 yıldır mutlu

-Kediden detay

( BİLECİK -ÖZEL)- 6 ay hayvan hastanesinde yatan kediye yürümesi için 15 bin lira para harcadı- Hayvan sever Halit Gölcan:- Bu kedi orada aşağı yukarı 6 ayın üzerinde bakımda kaldı, 4-5 defa fizik tedavisi yapıldı"- "Bu kedi bana hayvan sevgisini bir güzel aşıladı, sayesinde her gün 200 kediye bakıyorum" BİLECİK



- Bilecik’te 5 yıl önce bir otomobilin çarptığı yaralı kediyi alarak tedavi ettiren hayırsever, 6 ay hayvan hastanesine yatan kediye 4 kez fizik tedavi verdirdi. Beline platin takılan kedi şu an yürüyor.Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan, 5 yıl önce bir otomobil altında kalarak ağır yaralanan kediyi alarak, her türlü tedavisini yaptırdı. Öldü denilen 5 yılda büyük yol kat eden kedi şuan yürüyor. Kedinin 5 yıl önce 6 ay hayvan hastanesinde tedavi gördüğünü, beline platin takıldığı, 4 kez fizik tedavi aldığını anlatan Gölcan, "5 önce yıl bir akşam dükkanımı kapattıktan sonra akşam yemek için evime gittim. Yemeğimi yerken o arada komşularım haber verdiler. ’Bir kedi arabanın altında paramparça olmuş ölmek üzere’ dediler. Hemen gittim ve bu kediyi veterinere götürdüm. Veteriner ağrı kesici iğne vurdu dedi ki ’bunu burada iyi edemeyiz’. Daha sonra ben bunu akşam Eskişehir’e özel hayvan hastanesine götürdüm. Orada iyileştiremeyeceklerini söylediler. Bunu iyileştirebileceğimiz bir yer var mı dedim. Ankara Çankaya’da özel bir hastane var dediler. Orada birkaç tane ameliyat yapan hocalar varmış. Belki onlar tedavi edebilir ama yaşamaz dediler. Ben o gece beklemeden geç vakitte Ankara’ya gittim. Kediyi götürdüm. Kediyi orada ameliyat ettiler. Ameliyatı 4-5 saat sürdü ve beline platin taktılar. Bu kedi orada aşağı yukarı 6 ayın üzerinde bakımda kaldı. 4-5 defa fizik tedavisi yapıldı. Şu anda şükür biraz arka ayaklarında sıkıntı olmasına rağmen yürüyebiliyor" dedi.

"Ben kediyi tasma takarak gezdirebiliyorum"Her gün kediyle birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlatan Gölcan, "Şuan kedinin arka ayaklarının sıkıntı olduğu için serbest bırakamıyorum. Serbest bıraktığım zaman bunu köpekler veya diğer kediler öldürebilirler. O korku olduğu için ben bunu günde 3-4 defa salıyorum kontrolüm altında. Geziyor, havasını alıyor. Ondan sonra dükkânımın önüne bağlıyorum. Kendisine iyi bir şekilde bakıyorum. Bazı insanlar’ acaba bu adam kediyi neden iple bağlıyor, hayvan düşmanı mı’ diye sorular soruyorlar. Bunun sebebi bu" dedi.

"Şu anda 200’ün üzerinde sabah ve akşam mahalle aralarındaki kedilerin hepsine yem veriyorum"Her gün otomobilin arkasına koyduğu mamalarla kenttin 4 bir köşesinde sokak kedilerini de beslediği anlatan Halit Gölcan, "Bu kedi bana hayvan sevgisini bir güzel aşıladı. Şu anda 200’ün üzerinde sabah ve akşam mahalle aralarındaki kedilerin hepsine yem veriyorum. Onlara bakıyorum. Tüm hayvanları da seviyorum. Benim de tavsiyem bütün herkese evinde artan yemekleri kimse dökmesin. Herkes eğer mümkünse bu sokak hayvanlarına versin. Onlar da aç kalmasınlar. Onlar da can taşıyorlar. Biz zaten onların dünyalarını yok ettik. Her yeri beton yığınına getirdik. Onların da yaşama alanları olsun istiyorum. Hepimiz onlara iyi gözle bakmamız lazım. Biz kedilere yem veriyoruz yiyecek veriyoruz diye bize kızanlar oluyor. Çoğu insanla da bu hayvanlara baktığımız için mahkemelik bile oluyoruz. Bizi istemiyorlar mahalle aralarında hayvanlara bakmamıza. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Ben diyorum ki gelin hepimiz bu hayvanlarla ilgili bir seferberlik yapalım. Onların da canı var. Onların da yaşama hakkı var" dedi.





