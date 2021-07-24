Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
HATAY - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi

HATAY - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi

- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşmasıTBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi: - "Almanya'da hangi sosyal medya yasası varsa, Fransa'da, İngiltere'de ve Amerika'da ne varsa bizim Türkiye'ye bunu getirmemiz lazım. Bu bir sansür değildir, bu evrensel ölçekte demokrasiyi koruma çabasının sosyal medya alanındaki düzenlemesidir"HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor." dedi.
Yayman, gazetecilere, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'la Türkiye'de internet alanında, çok ciddi bir standardizasyon geldiğini anlattı. Bunun devamında da Türkiye'de sosyal medya ağlarının temsilcilik açmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:"Bu ileri adımlar Türkiye demokrasisini de evrensel ölçekte bir demokrasiyle eş değer anlama getirdi. Burada artık yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor. Çünkü burada şöyle bir yanlış anlaşılma var; biz gerçek hayatta birisine hakaret, küfür ettiğimizde bu Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçtur fakat bunu sosyal medya üzerinden yaptığımızda, Twitter, Facebook, Instagram'dan yaptığımızda sanki bunun bir bedeli, müeyyidesi yokmuş gibi bir uygulama var, özellikle bu siyaset alanında çok daha fazla. Yani burada bir yalan terörü, bir sanal faşizm, bir siber terörizm yaşanmakta. Bunun için muhakkak Almanya'da hangi sosyal medya yasası varsa, Fransa'da, İngiltere'de ve Amerika'da ne varsa bizim Türkiye'ye bunu getirmemiz lazım. Bu bir sansür değildir, bu evrensel ölçekte demokrasiyi koruma çabasının sosyal medya alanındaki düzenlemesidir."

İngiltere Sosyal Medya Yargısız İnfaz Çocuk İstismarı Terörizm 

İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı