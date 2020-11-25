HATAY - Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 224 kadın için zeytin fidanı dikildi
- Fidan dikim alanı - Dikim hazırlıkları - Fidanların getirilmesi - Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in konuşması - Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut'un konuşması - Şule Çet'in babasının konuşması - Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların yakınlarının konuşmasıKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüHATAY - Hatay 'da Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOLSEVDER), Arsuz Gönüllüleri Derneği ve Arsuz Belediyesince şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 224 kadın için zeytin fidanı dikildi.Kurtbağı Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliğinde konuşan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, günün önemine işaret etti.Şiddete maruz kalan kadınlar adına belediye olarak 22 dönüm arazi tahsis ettiklerini dile getiren Güven, buraya her bir kadın için zeytin ağacı dikeceklerini belirtti. Güven, kadına yönelik şiddetin insanlık ayıbı olduğunu ifade ederek şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlara rahmet diledi.YOLSEVDER Başkanı Gölge Kaya da şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların isimlerini yaşatmak için bu projeyi başlattıklarını vurguladı.Bu kapsamda hayatını kaybeden kadınların aileleriyle birlikte buraya geldiklerini aktaran Kaya, şiddet sonucu vefat etmiş 3 bin 224 kadın için fidan dikeceklerini belirtti. Kaya, kendilerine destek olanlara da teşekkür etti.Eski kocasının öldürdüğü Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut ise Kırıkkale'den etkinliğe katılmak için geldiklerini söyledi.
Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Bulut, emeği geçenlere de teşekkür etti.Konuşmaların ardından aileler dernek üyeleri ve belediye görevlileriyle birlikte hayatını kaybeden kadınlar adına fidan dikti.Etkinliğe, Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir ve Dilek Bakımcı'nın aileleri de katıldı.
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