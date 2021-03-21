HATAY - Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
- Yanan araç - İtfaiye ekiplerinin yanan aracı söndürmesi Hatay 'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.Dörtyol - Payas otoyolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
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