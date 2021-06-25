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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir'

HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir'

HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir" - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Açılış Töreni Lyon 

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