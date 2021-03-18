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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı

HATAY - Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı

- Çiftlik evinde operasyona katılan güvenlik güçlerinden görüntülerBüyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli Hatay 'da yakalandıANKARA (AA) - Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay 'da gözaltına alındı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay 'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.Bölgede operasyonlar sürüyor.

Terör Eylemi Çatışma Güvenlik Güçleri Silahlı Çatışma Terör Örgütü 

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