Hatalı dönüş beraberinde kaza getirdi

-hızla gelen arabanın ışıktakilere çarpmadan refüjü aşıp karşıya geçme görüntüsü

-genel detay



( DÜZCE )- Düzce’deki kazalar Mobese kameralarına yansıdı DÜZCE



- Düzce’nin Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana gelen iki trafik kazası Mobese kameralarına yansıdı. Kazalarda sürücülerin kural ihlalleri ise dikkatlerden kaçmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü her ay düzenli olarak kurallara uyulmayan trafik kazaları görüntülerini Mobese görüntülerinden alarak paylaşıyor. Bu ay paylaşılan görüntülerde ise Düzce’den iki görüntü paylaşıldı. İki görüntüde Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde kayıtlara alındı. İlk kaza Bahçeşehir bağlantı yolu Metek kavşağında meydana geldi. Kalıcı konutlar istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşakta dönülmez tabelası olmasına rağmen dönüş yapınca karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. İkinci kaza ise yine aynı güzergah üzerinde meydana geldi. Kervan kavşağına doğru hızla ilerleyen otomobil ışıklardaki araçlara çarpmamak için refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpışması an meselesi oldu. Her iki kazada maddi hasarla atlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü sürücülere uyarılarda bulunarak kurallara uyulmasını istedi.



