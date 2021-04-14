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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hastanede terör estirdiler, kendini, “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” sözleri ile savundular

Hastanede terör estirdiler, kendini, “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” sözleri ile savundular

-Şahısların adliyeye sevki

Hastane Güvenlik Görevlisi Trafik Kazası Sağlık Çalışanları Saldırı 

--Adliye detay
--Arşiv görüntüler

( SİVAS )- Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” demesiyse hayrete düşürdü. SİVAS

- Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinden bir kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” demesiyse hayrete düşürdü. Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö’nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2’siu kadın 9 kişi tıbbı malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüpheli kadının “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum” demesiyse hayrete düşürdü. (VK-GF-
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