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Hastanede güvenlikler ile vatandaşların yumruklu maske kavgası: 3 yaralı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastanede güvenlikler ile vatandaşların yumruklu maske kavgası: 3 yaralı

Hastanede güvenlikler ile vatandaşların yumruklu maske kavgası: 3 yaralı

Hastanede yumruklu maske kavgası

Hastane Güvenlik Önlemi Hasta Yakını Güvenlikçi Sağlık Çalışanları 

-Kavgadan detaylar
-Yumruk ve soplarla kavga edenler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )-Hastanede yumruklu maske kavgası ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik ile vatandaşlar arasında maske nedeniyle çıkan tekme, tokat ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Birecik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre maske takmayan bir hasta yakını ile hastane güvenlikçisi arasında ‘maske takmama’ nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer hasta yakınları ile hastane güvenlik personellerinin katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgada sopa ve yumruk darbeleri sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı sağlık çalışanları ile hastanede bulunan bazı hasta yakınları tarafından sonlandırıldı. Polis, hastanede güvenlik önlemi aldı.
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