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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Hastanede dehşet anları kamerada...Korona tedbirlerini hatırlatan hastane güvenlik görevlisine ölümüne dayak

Hastanede dehşet anları kamerada...Korona tedbirlerini hatırlatan hastane güvenlik görevlisine ölümüne dayak

Darp etme anları

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Geçmiş Olsun Özel Güvenlik Görevlisi Hasta Yakını 

-Arbede anlarından detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da özel bir hastanede görevli güvenlik görevlisinin yaklaşık 20 hasta yakını tarafından darp edildiği anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede adı açıklanmayan bir hasta, safra kesesinden ameliyat olduktan sonra servise alındı. Yaklaşık 20 yakını, 'geçmiş olsun' ziyareti için servisteki odaya geldi. Hastanenin özel güvenlik görevlisi İbrahim Sezer, iddiaya göre odayı dolduran hasta yakınlarına, toplu ziyaretin hem hasta hem de kendileri için risk oluştuğunu belirterek uyarıda bulundu. Sinirlenen hasta yakınları, tartıştıkları güvenlik görevlisini tekme tokat dövmeye başladı.
Sezer, araya diğer görevlilerin girmesiyle kalabalığın elinden kurtuldu. Kanlar içinde kalan İbrahim Sezer, acil serviste tedaviye alındı. Darp raporu alan Sezer, polise başvurup şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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