Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi



- Kayseri’de parmağı yüzüğe sıkışan bir şahıs kangren olmaktan itfaiye sayesinde kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de parmağı yüzüğe sıkışarak sıkışan bir şahıs, Parmağında oluşan şişlik nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede sıkışan parmak yüzükten çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü spiral yardımı ile keserek, kangren olmaktan kurtardı. Yaralı şahıs tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. (EK

