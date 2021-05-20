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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi

Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi

-İtfaiye ekiplerinin yüzüğü çıkarması

( KAYSERİ )- Yüzük parmağını bu hale getirdi- Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı kangren olmaktan itfaiye kurtardı KAYSERİ

Parmak Hastane 


- Kayseri’de parmağı yüzüğe sıkışan bir şahıs kangren olmaktan itfaiye sayesinde kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de parmağı yüzüğe sıkışarak sıkışan bir şahıs, Parmağında oluşan şişlik nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede sıkışan parmak yüzükten çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü spiral yardımı ile keserek, kangren olmaktan kurtardı. Yaralı şahıs tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. (EK
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