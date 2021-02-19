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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
'Hastamız var' diyerek vatandaşın duygularını sömüren dilenciler kamerada

'Hastamız var' diyerek vatandaşın duygularını sömüren dilenciler kamerada

Araç durdurmaları

Aston Kamera 

-Dilenmeleri
-Araç içinde vatandaşı taciz etmeleri

( İSTANBUL ) "Hastamız var" diyerek vatandaşın duygularını sömüren dilenciler kamerada İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli ilçelerinde E-5 bağlantı yollarını mesken tutan ve “hastamız var” diyerek araçları durdurup para isteyen çete, Beylikdüzü’nde kameralara yansıdı. Dün akşam üzeri Beylikdüzü Barış Mahallesi E-5 Bağlantı mevkiinde çekilen görüntülerde vatandaşların arabalarını durdurarak para isteyen çete üyeleri kameralara yansıdı. İstanbul’un ilçelerini ayrı ayrı ziyaret eden sahtekarlar, hep aynı yöntemle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Sözde “hasta” bastonlu bir adam için para gerektiğini söyleyen çete, yoldan geçen arabaları durdurarak yardım istiyor.
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