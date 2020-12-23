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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hastalıklardan çam kozalağı şurubuyla korunuyorlar

Hastalıklardan çam kozalağı şurubuyla korunuyorlar

Çam kozalağı şurubundan detaylar

Hastalık Kozalak 

-Hatice Çabuk ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Çam kozalağı şurubunun faydası saymakla bitmiyor- Hatice Çabuk:- “Kozalakları dağdan topluyoruz ilk defa deneyenler tadını çok seviyor” ESKİŞEHİR

- Son günlerde popüler hale gelen çam kozalağı, Hatice Çabuk isimli ev hanımının hünerli ellerinde şuruba dönüşüyor. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan 51 yaşındaki Hatice Çabuk, çam kozalağından şurup yapıyor. 2 çocuk annesi Çabuk ve ailesi, kış şartlarının ağır geçtiği köyde kozalak şurubu tüketerek hastalıklardan korunuyor. Ormandaki çamlardan büyük zahmetle kozalak toplayıp şurup yapan Çabuk, bunun birçok derde deva olduğunu söyledi.

“Kozalakları dağdan topluyoruz” Kozalak şurubunun ilk defa tadına bakanların çok beğendiğini aktara Çabuk, “Öncelikle çam ağaçlarından yere düşen kozalakları dağdan topluyoruz. Suya atıp kaynattıktan sonra yavaş yavaş şurup kıvamını alıyor. Her şeye iyi geliyor, eşim her zaman kullanır. Çok faydasını gördük. Zahmetli oluyor ama faydaları da saymakla bitmiyor. Biraz acımsı çam balı tadı var. Geçen sene ilk defa bir akrabama yollamıştım. Çok öksürüğü vardı, ilaçlar fayda etmiyordu. Kozalak şurubumuzu içti ve iyileşti. Öksürüğü geçen akrabamız şimdi her gün kozalak şurubu istiyor. İlk defa deneyenler de tadını çok seviyor” diye konuştu.

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