- Hanau saldırısında hayatını kaybedenler için Berlin’de anma yürüyüşü düzenlendi

-Pankartlardan detay

-Garip Bali ile röp



( BERLİN ) BERLİN



- Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından katledilen 4’ü Türk vatandaşı 9 kişi için başkent Berlin’de anma yürüyüşü düzenlenirken, yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde, 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 kişi, ırkçı 43 yaşındaki Alman Tobias Rathjen tarafından öldürülmüştü. Hayatını kaybedenler saldırının birinci yıl dönümünde Hanau ve başkent Berlin’de birkaç farklı noktada düzenlenen törenlerle anılmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenler için bugün de başkentte büyük bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Irkçılık karşıtı 5 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

“Irkçılığı medya ve politikacılar kışkırtıyor” Yürüyüşü düzenleyen sivil toplum kuruluşlarının sözcülerinden Garip Bali, Hanau katliamının istisnai tek bir münferit olay olmadığını belirterek, Almanya’da ırkçı bir atmosfer olduğunu ve bu atmosferin medya ve politikacılar tarafından kışkırtıldığını söyledi.



Irkçı saldırıların baş sorumlusunun politikacılar olduğunu belirten Bali, “Göçmen ve mültecilerle ilgili politikalar, ırkçı zihniyetleri pekiştiriyor ve insanları şiddete yöneltiyor. Bunları birbirinden bağımsız göremeyiz, 1990 yılından bu yana 200’den fazla insan aşırı sağcı ve faşist saldırıların kurbanı oldu. Bu saldırılar tesadüfen gerçekleştirilmiş, bireysel eylemler değil, politik atmosferin sonuçları” dedi.

“Hanau katliamında aydınlatılmayan noktalar var” Hanau katliamına ilişkin dava dosyasının, tüm detaylarıyla aydınlatılmadan kapatılmasından endişe ettiklerini söyleyen Bali, “Hanau’da yakınlarını kaybeden insanların kurduğu bir sivil toplum örgütü var. Söz konusu örgütün 1 yıldır yaptığı araştırmalara göre, davada bir sürü hata yapılmış. Üzerine gidilmeyen noktalar ve bir sürü soru işareti var. Mesela polis aranmış ama zamanında gelip olaya müdahale etmemiş. Saldırı düzenlenen nargile kafelerin bazılarında kaçış kapıları kilitlenmiş” ifadelerini kullandı. Hermannstrasse Caddesi’nde başlayan ırkçılık karşıtı anma yürüyüşü, ara mitinglerle Kreuzberg’deki Kottbussertor Meydanı’na kadar devam etti. Ara mitinglerde yapılan konuşmalarda, ülkede artan ırkçı saldırılar kınandı. Konuşmalarda yer alan, “Görmezden gelinen, zararsızlaştırılan, kabul edilen faşizmin her türlüsünü reddediyoruz. Devlet ve Naziler el ele çalışıyor. Devletin binlerce insanı sınır dışı etmesini, boğularak ölmelerine göz yummasını, sömürmesini istemiyoruz” ifadeleri dikkat çekti. Yürüyüşe katılanlar, üzerinde “Almanya göçmenleri öldürüyor”, “Hatırlamak mücadele etmektir” ve “Irkçılık öldürüyor” yazan pankartlar ve Hanau saldırısı kurbanlarının fotoğraflarını taşıdı. Berlin polisi, anma yürüyüşü için sıkı güvenlik önlemleri aldı.



loading...