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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hamamcılardan peştamal ve sabunlu eylem

Hamamcılardan peştamal ve sabunlu eylem

Genel ve detay görüntüler

İlginç Görüntü 

-Bellerine peştamal bağlayan hamamcılar
-Hamamcıların sabunla slogan atmasından görüntü
-Basın açıklaması

( İZMİR ) İZMİR

- Covid-19 tedbirleri kapsamında işletmeleri kapalı bulunan hamam ve SPA işletmecileri, bellerine peştamal bağlayıp ellerine sabun alarak işletmelerinin açılması için eylem yaptı. Türkiye’nin değişik illerinden İzmir’e gelen hamam ve SPA işletmecileri Konak Meydanı'nda buluştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunan işletmelerinin açılması için eylem yapan hamamcılar, bellerine peştamal bağlayıp ellerine sabun alarak ilginç görüntüler oluşturdu. Hamamların temizlik yuvası olduğunu savunan işletmeciler adına açıklama yapan Türkiye Hamamlar ve SPA'lar Birliği Basın Sözcüsü Kemal Özcan, “Bizim işletmelerimizde müşterilerimiz her an, her saniye suya ve sabuna erişiyor. Suyun, sabunun içinde hizmet verilen hamamda virüs barınamaz” diyerek işletmelerinin de hizmet vermeye başlamasını istediklerini söyledi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı eylemde, bellerine peştamal bağlayan hamamcılar, “Su, sabun, temizlik başka nerede var” şeklinde slogan atarak işletmelerinin açılması gerektiğini savundu.
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