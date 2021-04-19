Halkı koronavirüse karşı uyarmıştı, koronavirüsten ölen polis memuru gözyaşları ile uğurlandı

-Mustafa Dönmez'in fotoğrafı dağıtılması

-Cenaze aracının gelmesi

-Ailenin törene katılması

-Eşi ve çocuklarının gözyaşları

-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu açıklama

-İlçe müftüsü dua

-Cenaze aracının polis sirenleri ile ayrılması



( ZONGULDAK ) - Halkı koronavirüsten böyle uyarmıştı, koronavirüsten ölen polis memuru gözyaşları ile uğurlandı ZONGULDAK



- Korona virüsten hayatını kaybeden Zonguldak'ın Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez gözyaşları ile uğurlandı. 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Dönmez aşı randevusu aldığı gün korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Dönmez, ateş ve kusma şikayeti nedeniyle 1 Nisan tarihinde Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine burada devam edildi. Yoğun bakımda 1 hafta kalan polis memuru Mustafa Dönmez'in yapılan tedaviye olumlu cevap vermediği için 8 Nisan akşamı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cumartesi günü akşam saatlerinde oksijen değerlerinin düzelmemesinden dolayı entübe olduğu öğrenilen polis memuru Mustafa Dönmez gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirilen Dönmez'in cenazesi daha sonra görev yaptığı Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Mesai arkadaşları Mustafa Dönmez'in fotoğrafını yakalarına takarken, törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Saffet Bozkurt, Emniyet Müdürlüğü personeli, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailesi katıldı.

Ailesi güçlükle ayakta dururken, törene katılanlar aileye başsağlığı diledi. Polis memuru Mustafa Dönmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne önüne getirilirken, Kaymakam Çorumluoğlu törende konuşma yaptı. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, "Şüphesiz ki en zor anlar bu anlardır. Ama Cenab-ı Allah'ın takdiri üzerinde başka bir takdirimiz olmadığı için değerli kardeşimizi yüreğimize gömeceğiz ve geride kalan ailesine, çocuğuna sahip çıkacağız. Bu bizim devlet olarak en önemli görevimizdir. 1 yılı aşkın zamandır ülkemizde ve dünyada polis memurumuz gibi nice çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı kaybettik. Çünkü polis memurumuz, polislerimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız bu zor anlarda hep işin içindeydi. Cumartesi demediler, pazar demediler. Gece demediler, gündüz demediler hep çalıştılar. Bugün vefat eden değerli kardeşimizden hak ve hukuklarımızı devlet olarak helal ediyoruz. Kederli ailesine, tüm polis çalışanlarımıza, Ereğli'de sevilen bir kardeşimizdi. Ne yazık ki sağlık alanında yapılması gereken her şeyi yapmamıza rağmen bu kadar vade varmış. İlçe Kaymakamlığı olarak, İlçe Emniyet Teşkilatı olarak ailesine başsağlığı diliyorum. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından dua edildi ve helallik alındı. Polis memuru Mustafa Dönmez'in naaşı daha sonra cenaze namazı için Alaplı ilçesine gönderildi. Dönmez, Alaplı Çatak köyünde toprağa verilecek. (İYA-OA-



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