Halı tarlası görsel şölen sundu...Antalya’da ‘halı mevsimi’ sona erdi, hasat başladı

( ANTALYA -ÖZEL-DRONE)- Tarladan kaldırılan halılar 100 bin dolara kadar alıcı buluyorlar- Buğday tarlalarında renk cümbüşü oluşturan halıların güneşlenme aşaması sona erdi- Tarlaya serilen binlerce halı kaldırılıyor ANTALYA



- Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilen el dokuması binlerce halı ve kilimin güneşlenme aşaması sona erdi. Tarlalardan özenle toplanan halılar çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yurt dışında 100 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Döşemealtı İlçesi’nin birçok farklı noktasında binlerce dönüm üzerine Mayıs ayında mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilen binlerce halı ve kilimin güneşlenme aşaması tamamlandı. Kalitesi ve türüne göre yaklaşık 4 ay güneş altında kalan halılar, çalışanlar tarafından özenle tarlaların içerisinden toplanıyor. Toplanan halılar serilen alanın hemen yanında bulunan kapalı 4 katlı binada muhafaza ediliyor. İhtiyaç duyulması durumunda bazı halılar yıkanıyor. Bazı halıların ise eksik yönleri terziler tarafından onarılarak tamamlanıyor. “Şuanda yüzde 60 toplandı” İşlemleri tamamlanan halılar yurt dışında 100 dolardan başlayarak 100 bin dolara kadar alıcı buluyor. İlçede halı ticaretiyle uğraşan Can Börekçi, “Babam yıllardır Türkiye’nin bütün köylerine gitmiş, yörelerin her türlü halılarını görmüş bir insandır. Kültürümüze sahip çıkmak istiyor. Ben internet üzerinden satışa yönelik olarak çalışmalar yaptım. Satışlarımızı internet üzerinden de gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi yazın sererek güneşlenmesini sağlıyoruz. Halılarımızın gözeneklerinde bulunan bakteriler bu sayede yanıyor. Ürünler bu işlemden sonra yıkamaya alınıyor. Yıkama yaptıktan sonra gerekli olan işlemi varsa onları da yapıp, yurt dışına gönderiyoruz. Mayıs ayında sereriz. Yağmur yağmaması gerekiyor. Ağustos ayı sonu gibi de hepsini topluyoruz. Şu anda yüzde 60 toplandı” dedi.

“100 dolar da olur 100 bin dolar da olabilir” Ürünlere farklı farklı değerler biçildiğini belirten Börekçi, “Burada küçük bir ürün olur onun değeri bin dolar olabilir, büyük bir ürünün değeri 100 dolar da olur 100 bin dolar da olabilir. Burada bizim baktığımız şey ürünün deseni ve eski olmasıdır. Her ürünü farklı bir deseni ve dokusu var. Eksper kişiler gelip değer biçiyor. Biz şuanki pandemi dönemine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu dönemin geçeceğini düşüyoruz. Biz pandemide diğer sektörlere göre daha az etkilendik. Kendimizi internette gösteriyoruz. Bu yüzden de daha az etkilendik. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Kimse ümidini kesmesin” sözlerine yer verdi.