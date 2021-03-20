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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı

Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı

- Şahsın markete girişi

Adli Kontrol Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-- Şahsın raflardan yiyecekleri poşete koyması
-- Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) -- Kapüşonlu şahsın markete müşteri gibi girdiği daha sonra cebinden çıkarttığı poşete yiyecekleri doldurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir markete müşteri gibi giren şahıs cebinden çıkardığı poşete gözüne kestirdiği yiyecekleri doldurdu. Hırsızlık anı kameralara yansırken suçunu kabul eden şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşanan hırsızlık olayını fark eden market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri tarafından marketin güvenlik kameraları incelendi. İncelenen görüntülerde şahsın daha önceden suç kaydı bulunan S.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden S.T., işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı kameralara yansırken kapüşonlu şahsın markete müşteri gibi girdiği daha sonra cebinden çıkarttığı poşete yiyecekleri doldurduğu ardından marketten çıktığı görüldü.
(SKY-
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