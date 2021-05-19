HAKKARİ - Şemdinli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Bisikletlerini hazırlayan vatandaşla - Bisiklet turnuvası - Kaymakam Yakup Güven'in açıklaması19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.Şemdinli'de etkinlikler kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Altınsu köyünde aralarında Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Cumhuriyet Savcısı Emre Özsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan da bulunduğu yaklaşık 25 kişi bir araya geldi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen etkinlikte, gruptakiler ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezine kadar pedal çevirdi.Kentte düzenlenen badminton turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakam Güven, bisiklet turuna katılan ilçe sakinlerine teşekkür etti.
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