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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Hakkari’de kadının topografisi sergisi açıldı

Hakkari’de kadının topografisi sergisi açıldı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

19 Mayıs 10 Mayıs 

-Sergiden detaylar
-Firdes Sağlam ile röportaj
-CHP’li Suzan Duran ile röportaj
-Yasemin Önal ile röportaj

( HAKKARİ ) -- Dr. Sağlam Hakkari sanatla anılan bir ket olma yolunda HAKKARİ

- Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam Hakkari'de ikinci defa kişisel heykel sergisini açtı. Atatürk Kültür Merkezi Salonunda açılan Kadın Topografısi konulu heykel sergisine CHP MYK üyesi, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Hakkari Kadın Kolları Başkanı Suzan Duran, Çevre Orman Derneği Hakkari İl Başkanı Sevim Önal, Kamer Vakfı Hakkari Şube Başkanı Zozan Selimoğlu, kurum müdürleri, Hakkari Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü Proje ARGE birimi çalışanlar katıldı.
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, Hakkari İl Kültür Müdürlüğü sergi salonunda ikinci kişisel sergisini açtığını söyledi.

Sağlam,” Sergimin ismi kadının topografisi biraz daha kadınla ilgili toplumda oluşan sonradan oluşan toplumsal cinsiyet algısına yönelik konuları işledim.6 çalışmanın bulunduğu bu sergi 10 mayısta açıldı. 19 mayısa kadar devam edecek. Hakkari sanatla anılan bir kent olma yolunda gitmesi adına yemekte bir tuzum olduysa çok mutluyum” dedi.
Hakkari’de kişisel heykel sergini açan Sağlam’a teşekkür eden CHP MYK üyesi, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Hakkari Kadın Kolları Başkanı Suzan Duran,” Kadın adına yapılan her türlü çalışma çok kıymetlidir. Artı sanatsal yönü çok daha kıymetli ve değerli. Burada güzel bir çalışma olmuş. İçerisinde emek var içinde gerçekten emek var. Bu tür sanatsal etkinliklerin fazlalaşması kadınlarımıza yarar sağlayacaktır. Firdes hocanın emeğine sağlık” şeklinde konuştu.
Hakkari Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü Proje ARGE birimi çalışanı Yasemin Önal’da Firdes hocamız her zaman farkındalığını ortaya çıkarmış güçlü kadın profilini çizmiş güzel bir çalışma sergilemiş dedi.
(FT) GÖRÜNTÜ SIRALAMASI Sergiden detaylar Firdes Sağlam ile röportaj CHP’li Suzan Duran ile röportaj Yasemin Önal ile röportaj Not: görüntüler merkeze geçilmiştir
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