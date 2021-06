HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yıldız: “Biz sendikacılıkta işçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele etmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum”

- Sendikacılığın ortak bir gelecek açısından önemli olduğunu belirten HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, “Biz sendikacılıkta işçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele etmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum” dedi.

HAK-İŞ Genel Merkezi’nde “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsımda “Gençlik Etkileşim Platformu Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, amaçlarının projelerde en fazla yararı sağlamak olduğunu ifade ederek, “Bizim proje geleneğimizde ete kemiğe bürünmüş bir anlayış söz konusudur. Projelerden en fazla yararı sağlamak, en etkin sonuçları almak üzerinde bir gayretimiz vardır. Bizim için içerik ve sonuç önemlidir. Bu projede de adı geçen kavramların tamamına önem veriyoruz. Bunların hepsinin hayata geçmesi için, hepsiyle ilgili bir katma değer oluşturmak için büyük gayret sarf ettiğimizi belirtmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. “Bu ortaklıklara biz çok değer veriyoruz” Kurumsal ve bireysel olarak yeteneklerinin çok yüksek olduğunu belirten Yıldız, “Biz sayısız proje gerçekleştirdik ve bu projelerin en önemli özelliklerinden birisi de bizim sosyal taraflarla yaptığımız ortaklıklardır. Bu ortaklıklara biz çok değer veriyoruz. Kurumsal ve bireysel olarak yeteneklerimiz çok yüksek. Bu konuda bütün dünyayla yarışacak güçteyiz. Türkiye bu noktaya, kapasiteye ve başarıya ulaşmıştır. Bu projeyle beraber biz, sadece eğitim modülleri değil, onların ötesinde de yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Burada olağan üstü eğitim materyalleri hazırlandı ama bunun ne anlama geldiğini yine birlikte hayata geçireceğiz. Yani bunları arşiv için hazırlamıyoruz. Bunları öğrenip daha katkı yapacak bir girişimin ve anlayışın peşinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz sivil toplum değerlerini biliyoruz. Onları yaşıyor hatta üretiyoruz. Onlarla iç içe yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz hiçbir sorundan korkmuyoruz” Karşılarına çıkan her sorunu yeni bir mücadele olarak gördüklerini söyleyen Yıldız, “Gençlerin sendikal hareketlere kazandırılması, gelecekteki modern, sivil, açık, demokratik toplumun oluşması açısından bizim için çok önemli. Sendikal hareket sadece bir sivil toplum anlayışıyla hareket eden değil, aslında örgütlülüğü ve yaygınlığı itibariyle sivil topluma da öncülük eden bir konumda bulunmaktadır. Onun için biz sendikal harekete kimi kazandırıyorsak aslında seviye bir atlatıyoruz. Bu projeyi rastgele olan bir proje olarak görmeyin. Bunları okuyun, değerlendirin, tartışalım, arayış içinde olalım. ‘bunlardan ben nasıl yararlanırım?’ diye düşünün. Biz hiçbir sorundan korkmuyoruz. Hangi sorun olursa olsun yeni bir alanın yeni bir enerjinin, mücadelenin adı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. “Sendikacılıkta her zaman yeni bir düzeni oluşturabildiğimizi belirtmek istiyorum” Sendikacılıktaki ortak gelecek olgusuna vurgu yapan Yıldız, “Biz sendikacılıkta; işçi işveren ilişkileri, iş barışı, kariyer, kendimizi geliştirmek ve ortak bir gelecek açısından birlikte mücadele etmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum. Sendikacılıkta her zaman yeni bir düzeni oluşturabildiğimizi belirtmek istiyorum. Sendikacılık, sadece kendisini düşünün değil, toplumu da dünyayı da değiştirmek üzere yelken açan bütün birikimlerimizi hayata geçirecek bir alan olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

