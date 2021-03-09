Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Hafta sonu bir restoranda korona virüs kuralları hiçe sayıldı

Hafta sonu bir restoranda korona virüs kuralları hiçe sayıldı

İçeride oturan vatandaşlar

Hafta Sonu Para Cezası Gesi Irak Trol 

-Detay

( İSTANBUL ) -- Restoranda kuralları hiçe saydılar, toplam 100 bin TL para cezası yediler İSTANBUL

- Avcılar’da hafta sonu bir restoranda yapılan kontrollerde kuralları hiçe sayan 29 şahsa toplam 100 bin TL para cezası kesildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi günü Avcılar Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir restoranda Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediği ve işyerinde sahte alkol bulundurulduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, aynı gün saat 21.45 sıralarında bahse konu adreste kontrol yaptı. kontroller neticesinde sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde işyeri içerisinde bulunduğu tespit edilen 29 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam da 100 bin 50 TL idari para cezası işlemi uygulandı. TAPDK belgesi bulundurmadığı belirlenen işyerinde yapılan aramada ise; 2 şişe 100 cl, 27 şişe 70 cl, 21 şişe 50 cl, 11 şişe 35 cl olmak üzere toplam 61 şişe sahte alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan Ö.G. (34) isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. (ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement