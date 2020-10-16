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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Cenaze Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntüler
-Araçlardan genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otoyolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucun 4 kişi yaralanırken 4 kişide öldü. Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakalı henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık ekipleri 4 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirledi. Ölenlerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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