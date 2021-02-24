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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Güzel havayı gören vatandaşlar sahile koştu; maske mesafe unutuldu

- Güzel havayı gören vatandaşlar sahile koştu; maske mesafe unutuldu

SAHİLDE İNSANLARIN OTURMASI GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Cenin Uttu Bahar Havası 


- Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı Bodrum’da vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Güzel havanın keyfini çıkaran kimi vatandaşlar ise maske ve mesafe tedbirlerini unuttu. Geçen hafta soğuk hava ve fırtınanın etkili olduğu Bodrum’a bu hafta yeniden bahar havası geldi. Hava sıcaklığı gün içerisinde 20 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş soluğu sahillerde aldı. Vatandaşlar kent merkezinde özellikle Kumbahçe sahilinde yoğunluk oluşturdu. İçeceğini alıp sahile oturan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri sohbet etmeyi tercih ederken kimileri kitap okudu, kimileri ise güneşlendi. Güzel havanın etkisiyle maske ve mesafenin ise unutulduğu görüldü.
Bazılarının maskesini takıp tek başına oturduğu gözlenirken birçok vatandaşın, maskeyi ve mesafeyi göz ardı ettiği dikkat çekti. Sahilin ve güzel havanın keyfini çıkaranlar arasında çocuklar da vardı. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaşamlarının büyük kısmını evde geçiren çocuklar, izin verilen saatlerde dışarı çıkmanın çok güzel olduğunu söyledi.

(EA-
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