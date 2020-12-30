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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Güzel havayı gören İnegöllüler sokağa koştu, koronavirüs unutuldu

Güzel havayı gören İnegöllüler sokağa koştu, koronavirüs unutuldu

Sigara içenlerden detay

Koronavirüs Bild Kamera Sayılar Sigara 

-Basketbol oynayanlardan detay

( BURSA ) BURSA

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonrası vaka sayılarındaki düşüş sevindirdi. Ancak tedbirler kapsamında bunlara uymayanlar var. Havanın güzel olmasıyla vatandaşlar kendilerini parklara attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalaır uygulanıyor. Alınan tedbirler sonuç verirken bunlara uymamakta ısrar edenler var. İnegöl'de güzel havayı fırsat bilenler kendilerini sokağa attı. Parklar ve bahçeler insanlarla doldu. Maske, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kimileri yasak olan yerde sigara içti, kimisi ise topluca top oynadı. O anlar kameraya takıldı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerden bazıları yine kendi bildiklerini okumakta ısrar ediyor. (SA-MŞ)
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